Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Bytomiu. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bytom, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024

Przegląd tygodnia: Bytom, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bytomski Jarmark Staroci na majówkę! Mieszkańcy tłumnie odwiedzali różnorodne stoiska Bytomski Jarmark Staroci znajduje się w dzielnicy Szombierki, na terenie należącym do kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Modrzewskiego. Wystawców można tu spotkać w pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Nie inaczej jest podczas tegorocznej majówki - 3 i 4 maja na klientów czekają wystawcy, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Podczas tej majówki pogoda dopisała i zarówno sprzedających, jak i poszukiwaczy "perełek" nie brakuje. 📢 16. Bytomski Bieg Konstytucji 3 Maja - zobacz ZDJĘCIA! 250 biegaczy rywalizowało w Parku Kachla 3 maja odbył się Bytomski Bieg Konstytucji 3 Maja. 250 biegaczy rywalizowało w Parku Kachla i była to już 16 edycja imprezy w Bytomiu mającej typowo rekreacyjny i rodzinny charakter. Zobaczcie zdjęcia z 16. Bytomskiego Biegu Konstytucji 3 Maja.

📢 Imprezy na MAJÓWKĘ 2024 w woj. śląskim! Zobacz listę DARMOWYCH imprez w okolicy! Te wydarzenia warto sprawdzić MAJÓWKA 2024! Oprócz tradycyjnych uroczystości miejski jest wiele innych wydarzeń, takich jak 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy Dzień Hutnika 4 maja, które wiele śląskich miast będzie hucznie świętować. Z tej okazji odbędą się darmowe koncerty, pokazy wojskowe, pochody miejskie, pikniki, festyny i imprezy sportowe. Gotowi na wspaniałą majówkę? Sprawdź naszą listę najlepszych darmowych imprez w woj. śląskim!

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Bytom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mecz Polonia Bytom - Sandecja Nowy Sącz. Skuteczna pogoń bytomian po przerwie - zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym w piątek 3 maja meczu 31. kolejki II ligi Polonia Bytom pokonała Sandecję Nowy Sącz 4:2. Bytomianie do przerwy przegrywali z ostatnią drużyną tabeli 0:2, ale po zmianie stron ruszyli w skuteczną pogoń za rywalem. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polonia Bytom - Sandecja Nowy Sącz.

📢 Majówka w PRL-u - pamiętasz te czasy? Woda sodowa, potańcówki pod chmurką i odpoczynek. Pokolorowaliśmy czarno białe zdjęcia! Majówka w PRL-u - czas pełen nostalgii i wspomnień. To był okres, gdy woda sodowa smakowała lepiej niż najdroższe napoje, a potańcówki pod chmurką były hitem każdego długiego weekendu. Przywołując wspomnienia, podróżujemy do lat, gdy odpoczynek na łonie natury był najbardziej pożądanym sposobem spędzenia wolnego czasu. pokolorowaliśmy stare zdjęcia z archiwum, by ożywić wspomnienia z tamtych lat - zobacz galerię! 📢 Bytomianie świętowali Dzień Flagi. Na bytomskim rynku rozłożyli wielką, biało-czerwoną flagę i ułożyli ją w kształt liczby "770". Zobaczcie Polskie barwy narodowe - biało-czerwone - spowiły bytomski rynek. W samym sercu miasta, jego mieszkańcy w przypadające na 2 maja, Święto Flagi rozłożyli ogromną flagę Polski. Ułożyli ją w kształt liczby "770", bo tyle lat świętuje w tym roku Bytom. Bytomianie Święto Flagi obchodzili już po raz kolejny. Miasto jego obchody kultywuje od początku jego istnienia, czyli od 2004 roku. Wyjątkiem były jedynie lata pandemiczne.

📢 Tak wyglądały pochody pierwszomajowe w woj. śląskim - zobacz zdjęcia! Święto pracy na archiwalnych fotografiach z PRL-u Pochody pierwszomajowe to jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń w historii Polski Ludowej. W województwie śląskim, sercu polskiego przemysłu, miały one szczególne znaczenie i specyficzną atmosferę. Dzięki archiwalnym fotografiom z okresu PRL-u możemy przenieść się w czasie i zobaczyć, jak obchodzono to święto pracy na Śląsku. Zobacz galerię zdjęć z Katowic, Cieszyna, Bytomia i innych miast. 📢 Zobacz zdjęcia nowego Pepco, Dealz, Tedi i Smyka w Bytomiu! Park Handlowy S1 ma coraz więcej sklepów! Wkrótce otwarcie Lidla, Woolworth Bytom. Park Handlowy S1 na granicy Bytomia i Chorzowa dynamicznie się rozwija, przyciągając coraz więcej klientów. 30 kwietnia odbyło się otwarcie kolejnych czterech nowych sklepów - Pepco, Dealz, Tedi i Smyk. Już wcześniej swoje drzwi dla klientów otworzył sklep Euro RTV AGD i Obi, a kolejne planują otwarcie już po majówce, w tym Lidl i Woolworth. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia Pepco, Dealz, Tedi i Smyka w Bytomiu.

📢 Skandal w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu. Złodzieje zniszczyli tabernakulum i rozsypali komunię Skandal w Bytomiu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W nocy z 29 na 30 kwietnia złodzieje włamali się do świątyni, zniszczyli tabernakulum i ukradli naczynia liturgiczne z najświętszym sakramentem. Rozsypaną komunię świętą znaleźli księża i wierni. Sprawę bada policja. 📢 Statek RAF-Analog Space Mission wylądował na palącej hałdzie w Bytomiu! Chcieli polecieć na Marsa, wylądowali w Bytomiu na hałdzie. To właśnie tutaj, na terenie po dawnej kopalni “Powstańców Śląskich”, młodzi astronauci z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzają ekspedycję naukową. Przez dziesięć dni, ta pokopalniana przestrzeń przemieni się w marsjańskie piaski, gdzie przyszli astronauci zmierzą się z kosmicznymi warunkami. W projekcie badacze sprawdzają, jak ludzkie ciało i umysł adaptują się do życia na Czerwonej Planecie. Nie tylko symulują warunki panujące na Marsie, ale również prowadzą niezbędne badania, które pewnego dnia przyczynić się do rzeczywistej kosmicznej ekspedycji.

📢 Uczeń z Bytomia Aleksander Halczok zaprojektował nowoczesny bolid. Został wyróżniony przez Politechnikę Śląską Bytom skrywa prawdziwe talenty. Aleksander Halczok, uczeń klasy mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych, został wyróżniony w konkursie "Elektronika – by żyło się łatwiej", zorganizowanym na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Chłopak zaprojektował elektryczny bolid, który został doceniony przez ekspertów. 📢 Jego numer 007 znał każdy. Nie żyje popularny taksówkarz z Bytomia 25 kwietnia 2024 roku odszedł Pan Kazimierz, legenda bytomskiego taksówkarstwa. Znany powszechnie jako "AGENT 007" lub "Mróz", był nie tylko ikoną lokalnego środowiska, ale także postacią cenioną i szanowaną przez wszystkich mieszkańców. Choć jego taksówka, fioletowe Daewoo-Tico, była niewielka, to serce właściciela było wielkie i otwarte na pomoc każdemu potrzebującemu.

📢 Wyprzedaż garażowa w Bytomiu - Zobacz ZDJĘCIA z M1! Na stoiskach odzież, stara porcelana i szkło, tanie planszówki i wiele innych Garażówka w M1 Bytom. W sobotę, 27 kwietnia, na stoiskach w M1 można było znaleźć odzież, stare porcelany, szkło, tanie planszówki, akcesoria dla zwierząt i wiele innych. Wydarzenie, które odbywa się cyklicznie przy ulicy Strzelców Bytomskich 96, przyciągnęło licznych chętnych do sprzedaży garażowych skarbów. Miejsca dla wystawców skończyły się już dawno! Zobacz zdjęcia z aktualnej edycji Garażówki.

