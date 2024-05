Szef MSWiA o pożarach w Siemianowicach Śląskich i Bytomiu. "Nie można wykluczyć, że to mogą być działania obcych służb"

- W układzie sojuszniczym przekazano rozmaite ostrzeżenia w ciągu ostatnich tygodni co do możliwości tego rodzaju sytuacji w różnych państwach NATO i Unii Europejskiej - mówił w Sejmie szef MSWiA. - Od początku tego roku mamy do czynienia z bardzo intensywnymi działaniami na zlecenie rosyjskich i białoruskich służb, które prowadzą, czy mogą prowadzić, do sabotażu w państwach NATO i UE. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, żeby zdarzenia z ostatnich dni wiązać z działaniami obcych służb, ale ten wątek musi być uwzględniony - powiedział.