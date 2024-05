Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Bytom, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali w piątek, 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

Zachwycające! Przepiękne pejzaże na terenie woj. śląskiego i jego okolic. W piątek, 10 maja 2024, mieszkańcy mieli okazję podziwiać nadzwyczajne zjawisko - zorzę polarną. To rzadkie widmo, które nieczęsto gości w naszych szerokościach geograficznych, pojawiło się również na niebie nad województwem śląskim. Zdjęcia, jakie opublikowali internauci, wprawiają w zachwyt.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Bytom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Matura 2024 język angielski - ODPOWIEDZI! Za chwilę uzupełnimy także sugerowanie odpowiedzi do zadań. Co było w tym roku na maturze? Oprócz zadań sprawdzających umiejętności słuchania i czytania w języku angielskim, musieli napisać również krótką wypowiedź pisemną. Tym razem był to wpis na blogu. Znamy temat wypowiedzi na maturze z angielskiego 2024. Był trudny? W galerii pokażemy także ARKUSZE CKE wraz z odpowiedziami!