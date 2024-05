Zmarł Andrzej "Qni" Grzela. Znany lekarz z Bytomia i członek zespołu Ryczące Dwudziestki. Po latach walki z chorobą odszedł w swoim domu

Nie żyje Andrzej "Qni" Grzela, ceniony lekarz i członek zespołu Ryczące Dwudziestki

Andrzej Grzela był znany w środowisku muzyków szantowych jako Qńa. Był on założycielem zespołu Ryczące Dwudziestki, jednej z najstarszych działających na Śląsku grup, wykonujących muzykę folk i szanty. Grupa powstała w 1983 roku w Bytomiu przez należących wówczas do 1 Drużyny Wodnej miejscowego hufca ZHP muzyków. Z czasem zaczęła nagrywać płyty, koncertować, odnosić sukcesy na festiwalach. Pierwszy krążek „Hiszpańskie dziewczyny” sprzedał się w nakładzie ponad 100 tys. egzemplarzy. A piosenka tytułowa stała się wielkim przebojem.

Ten ceniony bytomski lekarz od blisko dziesięciu lat walczył o powrót do sprawności po udarze mózgu, do którego doszło w 2015 roku koncertu na festiwalu Shanties w Krakowie. Po wylewie krwi do mózgu był sparaliżowany. Choroba zabrała mu możliwość chodzenia, ruszania rękami i mówienia. Miał głębokie uszkodzenie mózgu, afazję i był sparaliżowany (porażenie czterokończynowe).