Tak wyglądali uczestnicy Mayday w Katowicach ponad 20 lat temu - to było SZALEŃSTWO! Zobacz te stroje...

Organizatorzy: MAYDAY Poland to jedna z największych i najbardziej prestiżowych imprez muzyki elektronicznej w Polsce. Dzięki swojemu dziedzictwu, od ponad 20 lat znajduje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych imprez a rzeszę fanów można liczyć w dziesiątkach tysięcy! Żadna inna impreza nie utworzyła takiego zasięgu i nie zachwycała tak bardzo całych pokoleń, bo MAYDAY to nie tylko impreza - to zdaniem jej fanów styl życia.