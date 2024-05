Pożar autobusów w Bytomiu - są już wstępne ustalenia policji! Prawdopodobnie ktoś podpalił pojazdy

Prokuratura Rejonowa w Bytomiu wszczęła śledztwo dotyczące pożaru, w którym spłonęło 10 autobusów (kilka kolejnych zostało uszkodzonych. Pożar miał miejsce w nocy z 12 na 13 maja ok. godziny 2.30 na terenie zajezdni autobusowej. W akcji wzięło udział 11 zastępów straży pożarnej.

Prokuratura weryfikuje, to wstępne założenie i czeka na ostateczną opinię. Prokuratura na ten moment nie zatrzymała żadnych osób w związku ze sprawą. Czynności są w toku.

— Biegły wstępnie stwierdził, że doszło do podpalenia - dodaje prokurator.

Pojazdy, które spłonęły należały do prywatnego przewoźnika (firma Pawelec), który ma podpisana umowę ze Związkiem Transportu Metropolitarnego. Spowodowało to utrudnienia w kursowaniu pojazdów i odwołane kursy, jednak już wczoraj ok. 16.30 rozwiązano ten problem, dzięki wykorzystaniu taboru rezerwowego.