Uczeń z Bytomia Aleksander Halczok zaprojektował nowoczesny bolid. Został wyróżniony przez Politechnikę Śląską

"Realizacja projektu zajęła mi łącznie 1300 godzin pracy"

– W naszej szkole realizujemy ideę projektów rocznych, w ramach których uczniowie mają za zadanie zbudować coś praktycznego. Z pomysłem stworzenia pojazdu Alek przyszedł w drugiej klasie. Cały projekt – począwszy od rysunków, modeli 3D, a następnie konstrukcji wykonał sam. Moim zadaniem było wsparcie merytoryczne i motywacja do pracy – mówi dr Witold Krieser, nauczyciel mechatroniki w ZST.

Boilid to prawdziwa wyścigowa maszyna. Został wyposażony w panele fotowoltaiczne na nadwoziu z włókna szklanego, dzięki czemu w słoneczne dni można go zasilać energią odnawialną. Pojazd nie ma homologacji i nie zobaczymy go na ulicy – Alek testuje jego możliwości na zamkniętych, nieuczęszczanych drogach. Bolid waży 127 kilogramów i podczas dotychczasowych testów rozpędził się do 75 km/h.