Tak wyglądały pochody pierwszomajowe w woj. śląskim - zobacz zdjęcia! Święto pracy na archiwalnych fotografiach z PRL-u Wiktoria Kurczab

Pochody pierwszomajowe to jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń w historii Polski Ludowej. W województwie śląskim, sercu polskiego przemysłu, miały one szczególne znaczenie i specyficzną atmosferę. Dzięki archiwalnym fotografiom z okresu PRL-u możemy przenieść się w czasie i zobaczyć, jak obchodzono to święto pracy na Śląsku. Zobacz galerię zdjęć z Katowic, Cieszyna, Bytomia i innych miast.