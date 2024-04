Statek RAF-Analog Space Mission wylądował na palącej hałdzie w Bytomiu! Magdalena Grabowska

Chcieli polecieć na Marsa, wylądowali w Bytomiu na hałdzie. To właśnie tutaj, na terenie po dawnej kopalni “Powstańców Śląskich”, młodzi astronauci z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzają ekspedycję naukową. Przez dziesięć dni, ta pokopalniana przestrzeń przemieni się w marsjańskie piaski, gdzie przyszli astronauci zmierzą się z kosmicznymi warunkami. W projekcie badacze sprawdzają, jak ludzkie ciało i umysł adaptują się do życia na Czerwonej Planecie. Nie tylko symulują warunki panujące na Marsie, ale również prowadzą niezbędne badania, które pewnego dnia przyczynić się do rzeczywistej kosmicznej ekspedycji.