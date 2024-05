Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Bytomiu. Remontują wiadukt, trzeba jechać objazdami

Demontaż dwóch ostatnich przęseł wiaduktu, zlokalizowanych bezpośrednio nad jezdnią, na których znajduje się linia kolejowa nr 131 oraz linia kolei wąskotorowej, wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Ze względów bezpieczeństwa realizacja prac wymagała zamknięcia drogi pod wiaduktem. To z kolei wiąże się ze zmianą organizacji ruchu oraz kursowaniem komunikacji publicznej.

Wykonawca przebudowy linii kolejowej nr 131, firma PORR SA od piątku 17 maja do godzin nocnych z 19 na 20 maja będzie bowiem kontynuować prace związane z przebudową wiaduktu kolejowego w rejonie Zamłynia. Od piątku 17 maja od godz. 20 aż do godzin nocnych z 19 na 20 maja (z niedzieli na poniedziałek) nie można więc przejść, ani przejechać pod wiaduktem.

W związku z całkowitym wstrzymaniem ruchu tramwajowego od skrzyżowania ul. Zabrzańskiej i ul. Łagiewnickiej do ul. Jagiellońskiej w Bytomiu (remont wiaduktu kolejowego oraz naprawa zwrotnicy w rejonie Placu Sikorskiego) od 17 do 20 maja 2024 r. obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej:



Zmiany w komunikacji autobusowej:

od 17 maja godz. 20:00 do 19 maja godz. 0:00 2024 r. obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Trasy linii autobusowych M21, 118, 127, 146, 183, 227 zostały skrócone w obu kierunkach do tymczasowego przystanku końcowego Szombierki Szyb Krystyna 31 i 32 zlokalizowanego przy ulicy dojazdowej do Szybu „Krystyna” w pobliżu Parku Handlowego. Linie nie obsługuje przystanków: Bytom Zamłynie 01, Bytom Powstańców Warszawskich 01, Bytom Dworzec 02 07 08.

Trasa linii autobusowej 201 jest skrócona w obu kierunkach do tymczasowego przystanku końcowego Szombierki Szyb Krystyna 31 i 32. Na ul. Zabrzańskiej obsługuje w obu kierunkach dodatkowo przystanek istniejący i tymczasowy Bytom Zamłynie 01 i 32. Linia nie obsługuje przystanków: Bytom Powstańców Warszawskich 01, Bytom Dworzec 07.