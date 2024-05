Mecz Polonia Bytom - Sandecja Nowy Sącz. Skuteczna pogoń bytomian po przerwie - zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Polonia Bytom - Sandecja Nowy Sącz: Skuteczna pogoń bytomian po przerwie

Polonia zrewanżowała się Sandecji za jesienną porażkę i wróciła na zwycięską ścieżkę, choć sukces w Święto 3 Maja nie przyszedł bytomianom wcale łatwo. Do przerwy podopieczni trenera Łukasza Tomczyka do przerwy przegrywali 0:2, ale po zmianie stron błyskawicznie odrobili straty.

W przerwie w szatni bytomian musiało być bardzo gorąco, bo po zmianie stron na boisko wyszła zupełnie odmieniona drużyna. Pomogli też miejscowi kibicie głośno dopingujący Polonię.

Gospodarze w odstępie minuty strzelili dwie bramki i doprowadzili do wyrównania. Najpierw po wrzutce z rzutu wolnego do siatki trafił Dominik Konieczny, a chwilę później Konrad Andrzejewski dostawił stopę do dośrodkowania i Sokół po raz drugi musiał wyciągać piłkę z siatki.

Rozpędzona Polonia dalej atakowała. Lucjan Zieliński nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem, lecz w 54 minucie Adrian Piekarski skorzystał z kolejnego precyzyjnego dośrodkowania w pole karne Sandecji i wyprowadził bytomian na prowadzenie. Ten sam zawodnik w końcówce przypieczętował 11. wygraną bytomian w tym sezo0nie II ligi.