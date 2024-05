Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Bytom, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

KATOWICE. Kluby w woj. śląskim prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Sprawdź jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend maja, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

Przy ulicy Wrocławskiej w Bytomiu fotoradar stoi niemal od zawsze. Lokalni kierowcy przyzwyczaili się już do jego obecności i dojeżdżając w pobliże zdejmują nogę z gazu. Jak się okazuje, samo dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów może być niewystarczające. Od pewnego czasu znajduje się jeden z dwóch najnowocześniejszych fotoradarów w Polsce – TraffiStar SR390. Drugi taki model kontroluje kierowców w Warszawie.

KOMUNIKAT. W dniach od 13 do 17 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w woj. śląskim czeka przykra niespodzianka - będą czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

BYTOM. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zajezdni autobusowej. W wyniku pożaru, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Spłonęło co najmniej 10 autobusów. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Akcja gaśnicza dobiegła końca, a strażacy zabezpieczają teren. To kolejna niebezpieczna sytuacja na Śląsku po wielkim pożarze 10 maja na składowisku m.in. chemicznych odpadów w Siemianowicach Śląskich... Co było przyczyną zapłonu autobusów?

Cztery zastępy strażaków: dwa zawodowe i dwa ochotnicze brały udział w akcji gaśniczej w związku z pożarem, który wybuchł w pobliżu DK88 w Bytomiu. - Płonęły śmieci i podkłady kolejowe - informuje asp. Szymon Michalski, oficer prasowy KM PSP w Bytomiu. Nikomu nic się nie stało.