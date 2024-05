Bytom: Pożar 10 autobusów - zobacz ZDJĘCIA! Ogień pojawił się w nocy w zajezdni autobusowej. Mieszkańców obudziły wybuchy! OPRAC.: Julia Muc

BYTOM. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zajezdni autobusowej. W wyniku pożaru, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Spłonęło co najmniej 10 autobusów. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Akcja gaśnicza dobiegła końca, a strażacy zabezpieczają teren. To kolejna niebezpieczna sytuacja na Śląsku po wielkim pożarze 10 maja na składowisku m.in. chemicznych odpadów w Siemianowicach Śląskich... Co było przyczyną zapłonu autobusów?