Czerwiec w Bytomiu: Przegląd prasy z maja 2024 w Bytomiu, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bytomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Finalistki pokazały się w strojach kąpielowych - gorący finał Polskiej Miss Województwa Śląskiego. Zwyciężyła Klaudia z Sosnowca”?

Przegląd maja 2024 w Bytomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Finalistki pokazały się w strojach kąpielowych - gorący finał Polskiej Miss Województwa Śląskiego. Zwyciężyła Klaudia z Sosnowca Wielki finał. W piątek 10 maja w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie odbyły się wybory Polskiej Miss Województwa Śląskiego 2024! Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź WYNIKI! 📢 Bytom: Boże Ciało 2024. Zdjęcia z tradycyjnej procesji w parafii św. Jacka, która przeszła ulicami w Rozbarku BYTOM. W czwartek, 30 maja 2024 roku w godzinach przedpołudniowych, ulicami parafii św. Jacka w Rozbarku przeszła tradycyjna procesja. Obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęła msza święta, sprawowana o godzinie 9.00, a po niej wierni wraz z kapłanami udali się trasą procesji. Jak co roku, nie obyło się bez strojów rozbarskich, w których na wydarzenie przyszło wielu mieszkańców dzielnicy. Zobacz zdjęcia!

📢 Procesja Bożego Ciała 2024 w Bytomiu - ZDJĘCIA z procesji w parafii św. Jacka na Rozbarku. Przez miasto przeszły tłumy... Procesja Bożego Ciała 2024 w Bytomiu. 30 maja 2024 obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem. Święto obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy. Ten dzień jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy i przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Wierni idą wtedy w procesjach ulicami miast. Przemarsz z okazji święta Bożego Ciała w bytomskiej parafii św. Jacka na Rozbarku każdego roku przyciąga tłumy. Od strojów rozbarskich nie można oderwać wzroku.

Prasówka czerwiec Bytom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Bytomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boże Ciało 2024 w Bytomiu. Oto zdjęcia z przygotowań do uroczystości w parafii św. Jacka w Rozbarku Bytom!Budowa ołtarzy na Boże Ciało w Bytomiu. Mieszkańcy parafii świętego Jacka w Rozbarku przygotowywali je w czterech miejscach na trasie, którą w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeszła procesja. Zobacz zdjęcia!

📢 Tańczyły w klubie i zrobili im zdjęcie - wyglądały WSPANIALE. To był gorrący weekend w jednym z największych klubów na Śląsku! IMPREZY. Kluby w woj. śląskim prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Sprawdź jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend maja, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań... 📢 Śląska policja rekrutuje. Na start płacą 4280 złotych "na rękę". Sprawdź dokładne STAWKI. Tyle można zarabiać pracując w policji Śląska policja rekrutuje. Najbliższy termin przyjęć już 24 czerwca 2024 roku. Jakie wymagania musisz spełniać by zostać funkcjonariusze policji? Ile można zarabiać pracując jako policjant? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule!

📢 Janusz się zna, bo był w kamaszach. Lina pęka, nie komandos. Oto najlepsze MEMY o komandosach i służbach specjalnych Za nami Święto Wojsk Specjalnych. Prawdziwy patriota docenia służbę osób, które poświęcają własne życie dla obrony kraju. Do tego rodzaju pracy nie nadaje się każdy. Trzeba czuć pewnego rodzaju powołanie, by zdecydować się obrać takie ścieżki kariery zawodowej. Nieco inną, bo humorystyczną stronę tej profesji ukazują memy. Zobaczcie sami! 📢 Zdjęcia kibiców z meczu Polonia Bytom - Lech II Poznań. Komplet widzów w Bytomiu świętował awans Polonii do baraży o I ligę SPORT. 25 maja, w meczu 34. kolejki II ligi Polonia Bytom pokonała rezerwy Lecha Poznań 3:0. Spotkanie w Bytomiu oglądał komplet widzów, który po zwycięstwie świętował awans drużyny trenera Łukasza Tomczyka do baraży o Fortuna 1. Ligę. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polonia Bytom - Lech II Poznań.

📢 Zamiast przekąsek w automacie był alkohol! Funkcjonariusze policji z Bytomia zatrzymali 44-latka [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze policji z Bytomia zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali mężczyznę, który umieścił alkohol w automacie do przekąsek. Nie posiadał także zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Za nielegalną sprzedaż alkoholu 44-letniemu mieszkańcowi Bytomia grozi kara grzywny. 📢 Trwa wyburzanie Elektrociepłowni Miechowice - smutny koniec potęgi. Zobacz ZDJĘCIA. Na miejscu jest rozbiórka, a wokół tony złomu Proces wyburzania EC Miechowice trwa od ponad pół roku. To skłaniający do refleksji, smutny widok. Pracownicy firmy PBŚ z Kielc codziennie o szóstej rano uruchamiają spawarki, koparki, podnośniki i doprowadzają do kresu ponad osiemdziesięcioletnią historię tego miejsca. Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace i kiedy planowany jest ich koniec.

📢 Złom, kurz i ciężki sprzęt. Rozbiórka EC Miechowice tworzy apokaliptyczny widok. Zobacz na jakim etapie są prace. ZDJĘCIA Od ponad pół roku trwa proces wyburzania EC Miechowice. To smutny widok i skłaniający do refleksji. Pracownicy firmy PBŚ z Kielc codziennie od szóstej rano, uruchamiają spawarki, koparki, podnośniki i doprowadzają do kresu ponad osiemdziesięcioletnią historię tego miejsca. Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace i kiedy planowany jest ich koniec.

📢 Mistrzostwa Polski Mażoretek w Bytomiu - zobacz ZDJĘCIA. To niezwykłe widowisko! Swoje umiejętności zaprezentuje 2,5 tys. zawodniczek Dziewczyny w widowiskowych strojach i fantastyczną prezencją zawitały do Bytomia, bowiem to właśnie od 23 do 26 maja odbywają się Mistrzostwa Polski Mażoretek. Swoje umiejętności zaprezentuje 2,5 tys. zawodniczek z prawie 70 drużyn. Zobaczcie naszą fotorelację! 📢 Tragedia w KWK Bobrek-Piekary. Dzieci tragicznie zmarlego górnika otrzymają wsparcie finansowe GORNICTWO. Dzieci górnika, który poniósł śmierć w wyniku wstrząsu, do którego w marcu tego roku doszło w kopalni węgla kamiennego Bobrek-Piekary w Bytomiu, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe. 36-letni bytomianin osierocił dwoje dzieci. 📢 Jak ubierają się w Bytomiu? Tych mieszkańców przyłapała kamera. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź stylizacje Jak ubierają się w Bytomiu? Czy bytomianie lubią eksperymentować z modą? Jakie stylizacje i kolory królują na naszych ulicach? Oto zdjęcia wykonane przez kamerę Google Street View w Bytomiu. Kto wie, może znajdziesz się w galerii. Sprawdź te uliczne stylizacje!

📢 Franciszkanin z Bytomia skazany za gwałty i molestowanie ministrantów. Sąd Najwyższy oddalił kasację w tej sprawie Sąd Najwyższy oddalił dziś kasację w sprawie franciszkanina Sebastiana B. skazanego za gwałty i molestowanie ministrantów. Przyznał rację sędziom orzekającym w poprzednich instancjach, którzy zrezygnowali z ponownych przesłuchań pokrzywdzonych. Zdaniem pełnomocnik Sebastiana B. naruszyło to jego prawa procesowe.

📢 Salon masażu w Bytomiu okazał się agencją towarzyską! Zmuszano tam kobiety do prostytucji i handlowano ludźmi. WIDEO W jednym z mieszkań w Bytomiu, w który miał się mieścić salon masażu, tak naprawdę właścicielka czerpała korzyści z nierządu innych kobiet. Wszczęte w tej sprawie śledztwo pozwoliło ustalić w sumie pięć kobiet, które były wykorzystywane, a niektóre wręcz zmuszane do prostytucji. Właścicielce „salonu masażu” zarzuca się także handel ludźmi, zwerbowane przez siebie kobiety przewoziła do nielegalnych domów publicznych w Niemczech.

📢 Ekologiczny plac zabaw w Bytomiu-Szombierkach OTWARTY! Zobacz zdjęcia. Zmodernizował go Inpost Plac zabaw przy ul. Zakątek w Bytomiu jest nie do poznania. Przeszedł prawdziwą metamorfozę. Teraz są tu huśtawki, zjeżdżalnia i elementy do wspinaczki oraz innych sprawnościowych wygibasów. We wtorek, 21 maja nowe miejsce do zabawy zostało udostępnione najmłodszym. Koszt inwestycji to 270 tys. zł, z czego 63 tys. zł to wkład własny Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.