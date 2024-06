Przegląd tygodnia z 2.06.2024 w Bytomiu. Najważniejsze wydarzenia od 26.05 do 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bytom, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, jak co roku, odbywa się w wielu miastach regionu. Do obchodów dołączył Bytom. W programie m.in. symulator pracy maszynisty, przejazdy pociągiem lub drezyną. - To będzie wyjątkowy dzień z Górnośląskimi Kolejami Wąskotorowymi. Najstarsza czynna linia kolei wąskotorowej na świecie po raz kolejny włączy się w Industriadę – zapewniały władze miasta przed wydarzeniem.

Memy. 31 maja jest Światowy Dzień Bez Majtek. Wszyscy chętni - korzystajcie! Poczujcie te wolność i swobodę i bez poczucia obciachu skorzystajcie z idealnej okazji. Internauci już mają memy specjalnie na ten dzień. Koniecznie je zobaczcie!