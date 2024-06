Prasówka z Bytomia 2.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, jak co roku, odbywa się w wielu miastach regionu. Do obchodów dołączył Bytom. W programie m.in. symulator pracy maszynisty, przejazdy pociągiem lub drezyną. - To będzie wyjątkowy dzień z Górnośląskimi Kolejami Wąskotorowymi. Najstarsza czynna linia kolei wąskotorowej na świecie po raz kolejny włączy się w Industriadę – zapewniały władze miasta przed wydarzeniem.