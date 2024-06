Industriada w Bytomiu razem z Górnośląskimi Kolejami Wąskotorowymi - symulator pracy maszynisty, przejazdy pociągiem i koncert ZDJĘCIA OPRAC.: Paweł Kurczonek

Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, jak co roku, odbywa się w wielu miastach regionu. Do obchodów dołączył Bytom. W programie m.in. symulator pracy maszynisty, przejazdy pociągiem lub drezyną. - To będzie wyjątkowy dzień z Górnośląskimi Kolejami Wąskotorowymi. Najstarsza czynna linia kolei wąskotorowej na świecie po raz kolejny włączy się w Industriadę – zapewniały władze miasta przed wydarzeniem.