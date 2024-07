Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Bytomiu? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bytomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ruiny willi z basenem na Śląsku - wygląda jak z horroru! Zniszczone wnętrza, opuszczony basen. Sprawdź ZDJĘCIA! Miejsce opuszczone od lat”?

Przegląd czerwca 2024 w Bytomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ruiny willi z basenem na Śląsku - wygląda jak z horroru! Zniszczone wnętrza, opuszczony basen. Sprawdź ZDJĘCIA! Miejsce opuszczone od lat Ten budynek jest olbrzymi! W środku znajduje się basen, kilkanaście łazienek i masa przeróżnych pokoi, a także mini bar. Od wielu już lat nikt tu nie mieszka... 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z Bytomia, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z Bytomia, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

📢 XXV Festiwal Sztuki Wysokiej i Mały Festiwal w Bytomiu. Zobacz zdjęcia 29 czerwca w bytomskiej Galerii Stalowe Anioły odbył się XXV Festiwal Sztuki Wysokiej, który zgromadził 195 prac. Równolegle odbył się Mały Festiwal dla dzieci i młodzieży, na który przesłano 200 prac, z czego najlepsze zostały nagrodzone.

Prasówka lipiec Bytom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Bytomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policyjna eskorta na ratunek ciężarnej. Kobieta zaczęła rodzić w korku, pomogli jej policjanci z Bytomia Nietypowa akcja policji w Bytomiu. Policjanci pomogli rodzącej, która utknęła w korku. Dzięki pilotażowi dojechała na czas do szpitala. Malutki Kacperek urodził się zdrowy i "pozdrowił" policjantów z bytomskiej komendy.

📢 Za nami Dni Bytomia 2024. Nocny Kochanek, Smolasty i KULT zatrzęśli sceną w niedzielę! Zobaczcie ZDJĘCIA Tegoroczne Dni Bytomia zakończyły się mocnym akcentem. Na scenie ustawionej na placu Sobieskiego w niedzielny wieczór wystąpiły same gwiazdy. Publiczność była oczarowana. Zabawa trwała do nocy! Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Wielkoformatowy mural z okazji 770-lecia Bytomia. Stworzą go mieszkańcy i mieszkanki miasta. Jak dołączyć do akcji? W Bytomiu, z okazji 770-lecia nadania praw miejskich, rusza wyjątkowa inicjatywa. Fundacja Inqubator Teatralny zaprasza mieszkańców do wspólnego tworzenia muralu przy ul. Korfantego 21. Projekt OKO Bytomia to nie tylko sposób na uczczenie ważnej rocznicy, ale także na zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie sztuki. Jak można dołączyć do tego niezwykłego przedsięwzięcia?

📢 Święto Bytomia 2024! Zobaczcie ZDJĘCIA z piątku. Mamy program: Julia Żugaj, Bajm, Kult, Smolasty i inni - program. Trwa Święto Bytomia 2024 na Placu Jana III Sobieskiego. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znajdą się C-Bool, Julia Żugaj, Bajm oraz Smolasty. Pierwszego dnia imprezy, 21 czerwca, wystąpią między innymi Siostry Wajs & Stonoga, Grzegorz Poloczek, Paweł Gołecki oraz Milla, a wieczór zakończy koncert C-Boola. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem Dni Bytomia 2024 i dołączenia do wspólnego świętowania na Placu Jana III Sobieskiego!

📢 "Incydent kałowy" na kąpielisku w Bytomiu. Jeden z basenów w Parku Miejskim zamknięty Miasto Bytom poinformowało o zamknięciu jednego z basenów na miejskim kąpielisku. Problem jest dość prozaiczny... Minie kilka dni zanim uda się oczyścić wodę. 📢 Święto Bytomia 2024. Julia Żugaj dała czadu na scenie! Zobacz te ZDJĘCIA - fani nie zawiedli Święto Bytomia 2024 trwało od 20 do 22 czerwca. Każdy dzień wypełniony występami, koncertami i atrakcjami po brzegi. W sobotę na scenie pojawiła się Julia Żugaj, która przyciągnęła masę fanów i fanek pod sceną. Zobaczcie relację z wydarzenia! 📢 Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu. Uroczystości towarzyszyło dużo radości i wzruszeń [ZDJĘCIA] To już koniec. Rok szkolny 2023/2024 przechodzi do historii. Przynajmniej dla uczniów, bowiem nauczyciele mają jeszcze sporo do zrobienia - przed nimi wypełnianie dokumentacji, porządki w salach, ostatnie konferencje. Jednak dziś, 21 czerwca najważniejsi są oni - uczniowie, który oficjalnie rozpoczęli wakacje. W bytomskiej Szkole Podstawowej nr 9 zakończono rok szkolny podczas niezwykłej akademii. Później rozdano świadectwa i specjalne wyróżnienia. Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Mieszkańcy Bytomia przyłapani na letnich zdjęciach z Google Street View. Poznajesz miejsca i ludzi? Sprawdź Mieszkańcy Bytomia przyłapani na letnich zdjęciach! Samochody Google ponownie wyjechały w Polskę! Przed nami aktualizacja usługi Street View 2024. Pojazdy Google odwiedzą każde województwo! W których miastach się pojawią i kiedy? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ. 📢 Uderzył i przewrócił na chodnik kobietę w Bytomiu. Zatrzymany 35-latek może spędzić nawet pięć lat za kratkami 35-latek zatrzymany przez policjantów z Bytomia może spędzić pięć lat za kratkami. Mężczyzna w centrum miasta pobił kobietę. Świadkiem tego zajścia był mundurowy z PDOZ. Natychmiastowa reakcja policjanta, szybka ocena sytuacji i doświadczenie pozwoliły zatrzymać agresora.

📢 Będzie się działo w Śląskiem w weekend! Za darmo Bajm, Kult, mecze Euro 2024 i inne atrakcje - gdzie? Sprawdź LISTĘ [21-23 VI 2024] W nadchodzący weekend, od 21 do 23 czerwca, w województwie śląskim odbędzie się wiele darmowych imprez! W programie znajdą się koncerty takich gwiazd jak Bajm, Kult, Chylińska i wielu innych. Wśród miejskich wydarzeń znajdziemy m.in. Dni Bytomia oraz Dni Knurowa. Dodatkowo w piątek Polacy rozegrają ważny mecz, a dla kibiców przygotowano specjalne strefy kibica, gdzie będzie można wspólnie oglądać transmisję. Sprawdź szczegóły i przygotuj się na niezapomniany weekend!

📢 Piękna strona Euro! Zobacz archiwalne ZDJĘCIA fanek piłki nożnej z całej Europy, które dopingują piłkarzy Sympatyków piłki nożnej nie brakuje także wśród kobiet, co dobrze widać podczas międzynarodowych turniejów. Właśnie zaczyna się Euro2024, więc przypominamy piękne kibicki piłki kopanej podczas Euro 2012, 2016 oraz 2020. To nie tylko Polki, ale też dziewczyny z innych krajów, które w 2012 roku kibicowały na naszych stadionach, a w kolejnych latach w strefach kibica w różnych polskich miastach. Zobaczcie galerię!

