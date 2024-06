Wielkoformatowy mural z okazji 770-lecia Bytomia. Stworzą go mieszkańcy i mieszkanki miasta. Jak dołączyć do akcji? Aleksandra Wielgosz

W Bytomiu, z okazji 770-lecia nadania praw miejskich, rusza wyjątkowa inicjatywa. Fundacja Inqubator Teatralny zaprasza mieszkańców do wspólnego tworzenia muralu przy ul. Korfantego 21. Projekt OKO Bytomia to nie tylko sposób na uczczenie ważnej rocznicy, ale także na zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie sztuki. Jak można dołączyć do tego niezwykłego przedsięwzięcia?