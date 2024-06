Bytom. Służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu - ZDJĘCIA. Przejęto blisko 10 ton suszu i krajanki tytoniowej. Towar wart 6,5 mln zł

W Bytomiu miała miejsce wspólna akcja funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Opola, Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, Straży Granicznej z Placówki w Lubaczowie i Wydziału Zabezpieczenia Działań Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W jej efekcie zlikwidowano nielegalną krajalnię tytoniu.

- Zabezpieczone maszyny i urządzenia służące do rozdrabniania liści tytoniu oraz do produkcji papierosów, przejęte blisko 10 ton suszu tytoniowego i krajanki tytoniowej, ponad tysiąc opakowań na papierosy – to efekt działania CBŚP, KAS i SG. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które według śledczych mogły narazić skarb państwa na uszczuplenia podatkowe wynoszące ponad 6,5 mln zł. - informuje podkom. Krzysztof Wrześniowski, p.o. rzecznika prasowego Komendanta CBŚP.