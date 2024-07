Na terenach po byłej kopalni Centrum w Bytomiu powstanie akcelerator biznesowy. Podobny stoi już w Żorach

Akcelerator biznesowy na terenach po byłej kopalni? To rzeczywiście dzieje się w Bytomiu, na terenach po kopalni "Centrum", która zakończyła wydobycie w 2015 roku. W środę 3 lipca, w Urzędzie Miejskim w Bytomiu podpisano trójstronne porozumienie, regulujące warunki współpracy miasta Bytom, Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. SRK zamierza nieodpłatnie przekazać miastu ponad 12 hektarów terenu, gdzie ma powstać nowoczesny akcelerator.

- Chcemy być aktywnym uczestnikiem transformacji w regionie, by nasze tereny stały się prorozwojowe. By służyły realizacji nowych projektów. To możliwość przede wszystkim dla sektora MŚP, który jest podstawą krajowej i regionalnej gospodarki. W ten sposób przyczynimy się do stworzenia nowych miejsc pracy, a w dodatku uda nam się przy tym zachować znaczną część dziedzictwa - mówił Jarosław Wieszołek, prezes SRK.