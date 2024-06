Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu. Uroczystości towarzyszyło dużo radości i wzruszeń [ZDJĘCIA] Aleksandra Wielgosz

To już koniec. Rok szkolny 2023/2024 przechodzi do historii. Przynajmniej dla uczniów, bowiem nauczyciele mają jeszcze sporo do zrobienia - przed nimi wypełnianie dokumentacji, porządki w salach, ostatnie konferencje. Jednak dziś, 21 czerwca najważniejsi są oni - uczniowie, który oficjalnie rozpoczęli wakacje. W bytomskiej Szkole Podstawowej nr 9 zakończono rok szkolny podczas niezwykłej akademii. Później rozdano świadectwa i specjalne wyróżnienia. Zobacz ZDJĘCIA!