Minister Przemysłu w Bytomiu. Marzena Czarnecka zapewnia: w kopalni Bobrek nikt nie straci pracy

Likwidacja kopalni Bobrek-Piekary

W miniony czwartek zarząd spółki Węglokoks Kraj poinformował w liście do załogi, że jedyna należąca do tej spółki kopalnia Bobrek-Piekary będzie fedrowała do końca 2025 r., a potem rozpocznie się jej likwidacja. Przedsiębiorca odwołał się przy tym do negatywnej opinii komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ws. możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych.