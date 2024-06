Kopalnia Bobrek-Piekary w Bytomiu będzie fedrowała do końca 2025 roku. Potem rozpocznie się jej likwidacja OPRAC.: Grzegorz Olma PAP

BYTOM. Należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek-Piekary będzie fedrowała do końca 2025 r.; potem rozpocznie się jej likwidacja - poinformował w czwartek w piśmie do załogi zarząd spółki. To następstwo opinii Wyższego Urzędu Górniczego po marcowym tragicznym zdarzeniu w zakładzie.