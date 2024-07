35-latek chciał zgłosić zgubiony telefon, zamiast tego dostał mandat za jazdę pod wpływem

35-latek przyjechał na rowerze do komendy w Bytomiu. Mundurowi wyczuli od niego alkohol.

Jadąc na rowerze zgubił telefon

Do Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przybył mężczyzna, który zgłosił utratę telefonu. 35-latek poinformował mundurowych, że jadąc na rowerze, na ul. Piłsudskiego wywrócił się, w wyniku czego z kieszeni spodni wypadł mu telefon. Jego brak zauważył dopiero w domu. Próba znalezienia przedmiotu samodzielnie zakończyła się niepowodzeniem.

Mieszkaniec Bytomia przyjechał więc na komendę, aby tam zgłosić całą sytuację. Mundurowi podczas rozmowy wyczuli od niego silną woń alkoholu. Mężczyzna oświadczył, że wypił jedno piwo i przybył do komendy, prowadząc rower. Jednak dyżurni z doświadczeniem sprawdzili monitoring, na którym widać jak przyjeżdża do nich na rowerze. Postawiony przed faktem dokonanym mężczyzna, przyznał się do zarzutów policjantów.