Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 w Bytomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bytomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.06 a 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Półnaga Natasza Urbańska świeci wdziękami na gali Miss Polonia 2024! 46-latka przyćmiła wszystkie finalistki!”?

Przegląd tygodnia: Bytom, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Półnaga Natasza Urbańska świeci wdziękami na gali Miss Polonia 2024! 46-latka przyćmiła wszystkie finalistki! Jedną z muzycznych gwiazd, które uświetniły wybory Miss Polonia 2024 była Natasza Urbańska! 46-latnia artystka tego wieczoru zaszalała z kreacją, która odsłaniała naprawdę dużo! Zobaczcie, jak się zaprezentowała! 📢 Finałowa gala Miss Polonia 2024. Zobacz, jak przebiegał konkurs Na 28 czerwca zaplanowano uroczystą galę Miss Polonia 2024. Która kandydatka sięgnie po koronę? Śledźcie naszą relację na żywo. 📢 Policyjna eskorta na ratunek ciężarnej. Kobieta zaczęła rodzić w korku, pomogli jej policjanci z Bytomia Nietypowa akcja policji w Bytomiu. Policjanci pomogli rodzącej, która utknęła w korku. Dzięki pilotażowi dojechała na czas do szpitala. Malutki Kacperek urodził się zdrowy i "pozdrowił" policjantów z bytomskiej komendy.

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Bytom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 KWK Bobrek-Piekary zostanie zlikwidowana. W 2025 roku wstrzyma wydobycie. Dalsze funkcjonowanie kopalni niemożliwe z powodu opinii WUG-u Bytom był kiedyś miastem węgla i stali. Stali nie ma już od dawna, a węgiel lada moment już też u nas zniknie. To jest ból - komentuje informację o przeznaczeniu KWK Bobrek-Piekary do likwidacji, Krzysztof Gajowiak, były bytomski radny i w dalszym ciągu pracownik kopalni. KWK Bobrek-Piekary przestanie "fedrować", choć jej zasoby liczą sobie jeszcze ok. 15 milionów ton węgla. Jego wydobycie według opinii Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) nie będzie mogło się jednak toczyć w bezpiecznych warunkach.

📢 Bytom. Służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu - ZDJĘCIA. Przejęto blisko 10 ton suszu i krajanki tytoniowej. Towar wart 6,5 mln zł BYTOM. Wspólna akcja Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. Zabezpieczono m.in. maszyny do produkcji papierosów, 10 ton suszu tytoniowego i krajanki. Zatrzymane zostały dwie osoby. Straty skarbu państwa oszacowano na ponad 6,5 mln zł. 📢 Dawid Podsiadło w Chorzowie! Na scenie wystąpili Rojek, Vito Bambino, Zawiałow, Kortez i inni. Zobacz zdjęcia i wideo z koncertu Dwa niezapomniane wieczory, 22-23 czerwca 2024 roku, to dni, które na długo pozostaną w pamięci fanów muzyki Podsiadło. Jego trasa stadionowa 360 miała swój finału na Stadionie Śląskim. Podczas koncertu w niedzielę nie zabrakło największych hitów oraz licznych niespodzianek, w tym występów gościnnych takich artystów jak Artur Rojek, Vito Bambino, Daria Zawiałow i wielu innych. Zobacz zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego wieczoru

📢 Kopalnia Bobrek-Piekary w Bytomiu będzie fedrowała do końca 2025 roku. Potem rozpocznie się jej likwidacja BYTOM. Należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek-Piekary będzie fedrowała do końca 2025 r.; potem rozpocznie się jej likwidacja - poinformował w czwartek w piśmie do załogi zarząd spółki. To następstwo opinii Wyższego Urzędu Górniczego po marcowym tragicznym zdarzeniu w zakładzie. 📢 Bytom. Cyrk na wodze Waterland ,,Show Fontann''. Takie atrakcje będą czekać podczas show. Bytom zamieni się w podwodny świat Show Fontann" - Hit cyrku Waterland, podbijający serca polskiej publiczności! Cyrk WATERLAND prezentuje nowy, porywający projekt "Show Fontann ". Dołącz do tej niezwykłej przygody! "Show Fontann " bilet do świata magii i czarów od cyrku Waterland!

📢 Za nami Dni Bytomia 2024. Nocny Kochanek, Smolasty i KULT zatrzęśli sceną w niedzielę! Zobaczcie ZDJĘCIA Tegoroczne Dni Bytomia zakończyły się mocnym akcentem. Na scenie ustawionej na placu Sobieskiego w niedzielny wieczór wystąpiły same gwiazdy. Publiczność była oczarowana. Zabawa trwała do nocy! Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Wielkoformatowy mural z okazji 770-lecia Bytomia. Stworzą go mieszkańcy i mieszkanki miasta. Jak dołączyć do akcji? W Bytomiu, z okazji 770-lecia nadania praw miejskich, rusza wyjątkowa inicjatywa. Fundacja Inqubator Teatralny zaprasza mieszkańców do wspólnego tworzenia muralu przy ul. Korfantego 21. Projekt OKO Bytomia to nie tylko sposób na uczczenie ważnej rocznicy, ale także na zaangażowanie społeczności lokalnej w tworzenie sztuki. Jak można dołączyć do tego niezwykłego przedsięwzięcia? 📢 "Incydent kałowy" na kąpielisku w Bytomiu. Jeden z basenów w Parku Miejskim zamknięty Miasto Bytom poinformowało o zamknięciu jednego z basenów na miejskim kąpielisku. Problem jest dość prozaiczny... Minie kilka dni zanim uda się oczyścić wodę. 📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

📢 Święto Bytomia 2024. Julia Żugaj dała czadu na scenie! Zobacz te ZDJĘCIA - fani nie zawiedli Święto Bytomia 2024 trwało od 20 do 22 czerwca. Każdy dzień wypełniony występami, koncertami i atrakcjami po brzegi. W sobotę na scenie pojawiła się Julia Żugaj, która przyciągnęła masę fanów i fanek pod sceną. Zobaczcie relację z wydarzenia!

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.