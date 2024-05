Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Bytomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bytomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Janusz się zna, bo był w kamaszach. Lina pęka, nie komandos. Oto najlepsze MEMY o komandosach i służbach specjalnych ”?

Przegląd tygodnia: Bytom, 26.05.2024. 19.05 - 25.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Janusz się zna, bo był w kamaszach. Lina pęka, nie komandos. Oto najlepsze MEMY o komandosach i służbach specjalnych Za nami Święto Wojsk Specjalnych. Prawdziwy patriota docenia służbę osób, które poświęcają własne życie dla obrony kraju. Do tego rodzaju pracy nie nadaje się każdy. Trzeba czuć pewnego rodzaju powołanie, by zdecydować się obrać takie ścieżki kariery zawodowej. Nieco inną, bo humorystyczną stronę tej profesji ukazują memy. Zobaczcie sami! 📢 Zdjęcia kibiców z meczu Polonia Bytom - Lech II Poznań. Komplet widzów w Bytomiu świętował awans Polonii do baraży o I ligę SPORT. 25 maja, w meczu 34. kolejki II ligi Polonia Bytom pokonała rezerwy Lecha Poznań 3:0. Spotkanie w Bytomiu oglądał komplet widzów, który po zwycięstwie świętował awans drużyny trenera Łukasza Tomczyka do baraży o Fortuna 1. Ligę. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polonia Bytom - Lech II Poznań.

📢 Zamiast przekąsek w automacie był alkohol! Funkcjonariusze policji z Bytomia zatrzymali 44-latka [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze policji z Bytomia zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali mężczyznę, który umieścił alkohol w automacie do przekąsek. Nie posiadał także zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Za nielegalną sprzedaż alkoholu 44-letniemu mieszkańcowi Bytomia grozi kara grzywny.

Tygodniowa prasówka 26.05.2024: 19.05-25.05.2024 Bytom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwa wyburzanie Elektrociepłowni Miechowice - smutny koniec potęgi. Zobacz ZDJĘCIA. Na miejscu jest rozbiórka, a wokół tony złomu Proces wyburzania EC Miechowice trwa od ponad pół roku. To skłaniający do refleksji, smutny widok. Pracownicy firmy PBŚ z Kielc codziennie o szóstej rano uruchamiają spawarki, koparki, podnośniki i doprowadzają do kresu ponad osiemdziesięcioletnią historię tego miejsca. Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace i kiedy planowany jest ich koniec.

📢 Złom, kurz i ciężki sprzęt. Rozbiórka EC Miechowice tworzy apokaliptyczny widok. Zobacz na jakim etapie są prace. ZDJĘCIA Od ponad pół roku trwa proces wyburzania EC Miechowice. To smutny widok i skłaniający do refleksji. Pracownicy firmy PBŚ z Kielc codziennie od szóstej rano, uruchamiają spawarki, koparki, podnośniki i doprowadzają do kresu ponad osiemdziesięcioletnią historię tego miejsca. Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace i kiedy planowany jest ich koniec. 📢 Mistrzostwa Polski Mażoretek w Bytomiu - zobacz ZDJĘCIA. To niezwykłe widowisko! Swoje umiejętności zaprezentuje 2,5 tys. zawodniczek Dziewczyny w widowiskowych strojach i fantastyczną prezencją zawitały do Bytomia, bowiem to właśnie od 23 do 26 maja odbywają się Mistrzostwa Polski Mażoretek. Swoje umiejętności zaprezentuje 2,5 tys. zawodniczek z prawie 70 drużyn. Zobaczcie naszą fotorelację!

📢 Salon masażu w Bytomiu okazał się agencją towarzyską! Zmuszano tam kobiety do prostytucji i handlowano ludźmi. WIDEO W jednym z mieszkań w Bytomiu, w który miał się mieścić salon masażu, tak naprawdę właścicielka czerpała korzyści z nierządu innych kobiet. Wszczęte w tej sprawie śledztwo pozwoliło ustalić w sumie pięć kobiet, które były wykorzystywane, a niektóre wręcz zmuszane do prostytucji. Właścicielce „salonu masażu” zarzuca się także handel ludźmi, zwerbowane przez siebie kobiety przewoziła do nielegalnych domów publicznych w Niemczech. 📢 Noc Muzeów 2024 w Bytomiu przyciągnęła tłumy. Zobaczcie zdjęcia! Ekspozycje, spacer po historycznych zakątkach miasta, odkrywanie tajemnic krypt, odwiedziny w siłowni lokalnej koksowni oraz nocny przejazd pociągiem wąskotorowym z Bytomia do Tarnowskich Gór to jedne z wielu atrakcji, które miały miejsce podczas Nocy Muzeów w Bytomiu w sobotę, 18 maja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Ekologiczny plac zabaw w Bytomiu-Szombierkach OTWARTY! Zobacz zdjęcia. Zmodernizował go Inpost Plac zabaw przy ul. Zakątek w Bytomiu jest nie do poznania. Przeszedł prawdziwą metamorfozę. Teraz są tu huśtawki, zjeżdżalnia i elementy do wspinaczki oraz innych sprawnościowych wygibasów. We wtorek, 21 maja nowe miejsce do zabawy zostało udostępnione najmłodszym. Koszt inwestycji to 270 tys. zł, z czego 63 tys. zł to wkład własny Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 📢 Zmuszali kobiety do prostytucji w Bytomiu! Działali pod przykrywka "salonu masażu". Akcja śląskiej policji! BYTOM. Policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań, w który miał się mieścić salon masażu... tak naprawdę właścicielka czerpała korzyści z nierządu innych kobiet. Wszczęte w tej sprawie śledztwo pozwoliło ustalić w sumie pięć kobiet, które były wykorzystywane, a niektóre wręcz zmuszane do prostytucji. Właścicielce „salonu masażu” zarzuca się także handel ludźmi, zwerbowane przez siebie kobiety przewoziła do nielegalnych domów publicznych w Niemczech.

📢 Burze z gradobiciem w woj. śląskim - poziom 2 ostrzeżenia! Możliwy intensywny deszcz i porywisty wiatr. Powtórka z niedzieli? Mieszkańcy wybranych powiatów w woj. śląskim muszą dziś - w poniedziałek 20 maja 2024 r. - uważać! IMGW prognozuje wystąpienie bardzo niebezpiecznych burz z gradobiciem - obowiązuje 2. stopień OSTRZEŻENIA! Czy czeka nas powtórka z rozrywki? W niedzielę przez sporą część naszego regionu przeszła nawałnica... 📢 Pieski z bytomskiego schroniska czekają na adopcję. Daj im nowy dom i poznaj najlepszego przyjaciela! ZDJĘCIA Wiele z nich nie doświadczyło miłości człowieka. Są też takie, które nigdy nie miały domu. I choć opieka w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu jest na najwyższym poziomie, to nic nie zastąpi rodzinnego ciepła. Prezentujemy psiaki, które czekają na swojego człowieka. Kliknij w GALERIĘ i poznaj je bliżej.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.