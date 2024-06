Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Bytomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Śląskie Manewry 2024 w Bytomiu. To weekendowy zlot pojazdów militarnych. W wydarzeniu uczestniczą tłumy miłośników militariów i służb mundurowych. Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji. Okolice Szybu Krystyna w Szombierkach przypominają wielkie wojskowe obozowisko. To jedna z największych tego typu imprez w Polsce. Atrakcji nie brakuje.

Uwaga kierowcy! W rejonie wiaduktu kolejowego w Zamłyniu nad ul. Zabrzańską doszło do zerwania trakcji tramwajowej przez ciągnik siodłowy. Na pl. Wolskiego, ul. Miarki, Łagiewnickiej i Zabrzańskiej występują utrudnienia w ruchu. Przypominamy także, że od piątku 7 czerwca od godz. 20 do godzin nocnych z 9 na 10 czerwca wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji autobusowej z powodu zamknięcia przejazdu pod wiaduktem nad ul. Chorzowską

ZAKUPY. W Bytomiu otwarto nowy Lidl! Przy ulicy Chorzowskiej z samego rana w czwartek, do nowego Lidla ustawili się już klienci z wózkami. Na godz. 6:00 zaplanowano bowiem wielkie otwarcie nowego marketu w mieście. Była tradycyjna wstęga oraz wiele promocji. Zobacz ZDJĘCIA.

Jeśli szukasz dobrego dentysty w Bytomiu, sprawdź lokalne Orły Stomatologii 2024. To program, który zestawia najlepszych stomatologów w poszczególnych miastach w kraju. Którzy stomatolodzy w Bytomiu otrzymali wyróżnienie? Kliknij w galerię i poznaj najlepszych dentystów w Bytomiu!

ŚLĄSKIE. Nikt nie przypuszczał, że podniesione ostrzeżenie IMGW ws. silnych burz do III najwyższego stopnia i alert RCB zwiastować będą TAKI żywioł! Wszak w ostatnich dniach ostrzeżeń IMGW było wiele, wysyłanych alertów również sporo... i te zdążały zdaniem wielu nieco spowszechnieć. Internauci zaczynali już nawet żartować z kolejnych ostrzeżeń... W wtorek w Bielsku-Białej mieliśmy do czynienia z największym opadem od 1972 roku, wprowadzono alerty powodziowe w kilku gminach.

Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, jak co roku, odbywa się w wielu miastach regionu. Do obchodów dołączył Bytom. W programie m.in. symulator pracy maszynisty, przejazdy pociągiem lub drezyną. - To będzie wyjątkowy dzień z Górnośląskimi Kolejami Wąskotorowymi. Najstarsza czynna linia kolei wąskotorowej na świecie po raz kolejny włączy się w Industriadę – zapewniały władze miasta przed wydarzeniem.