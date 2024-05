Zdjęcia kibiców z meczu Polonia Bytom - Lech II Poznań. Komplet widzów w Bytomiu świętował awans Polonii do baraży o I ligę

Polonia Bytom - Lech II Poznań: Komplet widzów w Bytomiu świętował awans Polonii do baraży o I ligę

Piłkarze Polonii Bytom awansowali do baraży o awans do Fortuna 1. Ligi. Bytomianie w ostatniej kolejce pokonali na wypełnionej kompletem widzów stadionie przy ul. Piłkarskiej rezerwy Lecha Poznań, które zostały zdegradowane do III ligi.

Beniaminek z Bytomia zajął na koniec sezonu 6. miejsce i w półfinale baraży o prawo gry w I lidze zmierzy się z KKS Kalisz. Spotkanie półfinałowe odbędzie się w środę 29 maja w Kaliszu. Jego zwycięzca awansuje do finału baraży zaplanowanych na 1 czerwca na godz. 16.30.

Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka w sobotnie popołudnie odnieśli czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo. To właśnie skuteczny finisz sezonu pozwolił Polonii na zakwalifikowanie się do grona czterech drużyn walczących w barażach o promocję na zaplecze PKO Ekstraklasy.