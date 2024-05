Trwa wyburzanie Elektrociepłowni Miechowice - smutny koniec potęgi. Zobacz ZDJĘCIA. Na miejscu jest rozbiórka, a wokół tony złomu Aleksandra Wielgosz

Proces wyburzania EC Miechowice trwa od ponad pół roku. To skłaniający do refleksji, smutny widok. Pracownicy firmy PBŚ z Kielc codziennie o szóstej rano uruchamiają spawarki, koparki, podnośniki i doprowadzają do kresu ponad osiemdziesięcioletnią historię tego miejsca. Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace i kiedy planowany jest ich koniec.