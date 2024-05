Ekologiczny plac zabaw w Bytomiu-Szombierkach OTWARTY! Zobacz zdjęcia. Zmodernizował go Inpost Magdalena Grabowska

Plac zabaw przy ul. Zakątek w Bytomiu jest nie do poznania. Przeszedł prawdziwą metamorfozę. Teraz są tu huśtawki, zjeżdżalnia i elementy do wspinaczki oraz innych sprawnościowych wygibasów. We wtorek, 21 maja nowe miejsce do zabawy zostało udostępnione najmłodszym. Koszt inwestycji to 270 tys. zł, z czego 63 tys. zł to wkład własny Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.