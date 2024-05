Franciszkanin z Bytomia skazany za gwałty i molestowanie ministrantów. Sąd Najwyższy oddalił kasację w tej sprawie

Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie franciszkanina z Bytomia skazanego za gwałty

Sąd Najwyższy we wtorek rozpatrzył sprawę zakonnika Sebastiana B., który odbywa karę 12 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec kilku ministrantów. Popełnił je podczas pełnienia posługi w parafii św. Wojciecha w Bytomiu.

Zarzuty wobec franciszkanina

W lutym 2021 r. Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce powiadomiła organa ścigania. o podejrzeniach wobec swego współbrata Śledztwo prowadziła bytomska prokuratura, która zarzuciła B. przestępstwa na szkodę chłopców poniżej 15. roku życia – m.in. zgwałcenie jednego z nich. Inne zarzuty dotyczyły doprowadzenia do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych wobec pokrzywdzonych. Zakonnik miał też podawać ministrantom alkohol. Zarówno podczas śledztwa, jak i w trakcie procesu - który z uwagi na charakter sprawy toczył się z wyłączeniem jawności - Sebastian B. nie przyznał się do winy.

Wyrok 12 lat więzienia

W grudniu 2022 roku sąd w Bytomiu instancji skazał go łącznie na 12 lat więzienia, nakazał też wypłatę nawiązek dla pokrzywdzonych – od 35 tys. do 75 tys. zł. W lipcu 2023 roku sąd apelacyjny wyrok zmodyfikował, ale karę łączną utrzymał.

Według reprezentującej zakonnika od początku postępowania mec. Gabrieli Sobieszek-Warwas, to bardzo wysoka kara - wyższa nawet niż wnioskował oskarżyciel. W rozpatrywanej we wtorek kasacji wniosła o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.