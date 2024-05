Mistrzostwa Polski Mażoretek w Bytomiu - zobacz ZDJĘCIA. To niezwykłe widowisko! Swoje umiejętności zaprezentuje 2,5 tys. zawodniczek OPRAC.: Aleksandra Wielgosz

Dziewczyny w widowiskowych strojach i fantastyczną prezencją zawitały do Bytomia, bowiem to właśnie od 23 do 26 maja odbywają się Mistrzostwa Polski Mażoretek. Swoje umiejętności zaprezentuje 2,5 tys. zawodniczek z prawie 70 drużyn. Zobaczcie naszą fotorelację!