Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Bytomiu? Bądź na bieżąco

Skandal w Bytomiu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W nocy z 29 na 30 kwietnia złodzieje włamali się do świątyni, zniszczyli tabernakulum i ukradli naczynia liturgiczne z najświętszym sakramentem. Rozsypaną komunię świętą znaleźli księża i wierni. Sprawę bada policja.

Bytom. Park Handlowy S1 na granicy Bytomia i Chorzowa dynamicznie się rozwija, przyciągając coraz więcej klientów. 30 kwietnia odbyło się otwarcie kolejnych czterech nowych sklepów - Pepco, Dealz, Tedi i Smyk. Już wcześniej swoje drzwi dla klientów otworzył sklep Euro RTV AGD i Obi, a kolejne planują otwarcie już po majówce, w tym Lidl i Woolworth. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia Pepco, Dealz, Tedi i Smyka w Bytomiu.

Przechadzka po Bytomiu sprzed 20 laty! Jak wtedy mieszkało się w mieście, jak wyglądały ulice... kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej!? Blisko 20 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE. Akcesja była rezultatem długotrwałych wysiłków wielu rządów. To już 20 lat! Kto jeszcze pamięta, jak wtedy wyglądał nasz Bytom?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bytomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

ROZRYWKA. Czy wiedzieliście, że największy klubowy dancefloor w Polsce - czyli parkiet do tańczenia - jest w Katowicach? A dokładniej w klubie Energy 2000! Co weekend bawi się tam setki imrezowiczów z całego regionu. Świętna muzyka, piękne dziewczyny na parkiecie... zobaczcie sami! Oto zdjęcia z gorrrącego weekendu w klubie.

Za nami półfinał Miss Polonia 2024! 3 kwietnia 2024 roku to data, która na długo zapadnie w pamięci ponad setce dziewczyn. W tym dniu w Warszawie odbył się Półfinał konkursu Miss Polonia 2024, który świętuje swoje 95-lecie. Ponad 100 kandydatek z całego kraju stawiło czoła rywalizacji o tytuł finalistki. Zobacz zdjęcia...

Wspaniałe Kobiety z Bytomia - one WYGRAŁY! Głosowanie na KOBIECĄ TWARZ ROKU 2024 zostało zakończone! 25 kwietnia o godz. 22:00 poznaliśmy laureatki plebiscytu z Bytomia w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Które z nich mają szansę na wygranie samochodu? Zobaczcie naszą galerię zwyciężczyń w Bytomiu! Publikujemy po 5 kobiet z największą ilością głosów w swojej kategorii.

NIERUCHOMOŚCI. Planujesz przeprowadzkę na wieś w woj. śląskim, w pięknym otoczeniu przyrody? Za oknem las, łąki, a może góry... ? W galerii publikujemy zestawienie 10 jednych z NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 49 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 146 tys. złotych! Zobacz te oferty.

Garażówka w M1 Bytom. W sobotę, 27 kwietnia, na stoiskach w M1 można było znaleźć odzież, stare porcelany, szkło, tanie planszówki, akcesoria dla zwierząt i wiele innych. Wydarzenie, które odbywa się cyklicznie przy ulicy Strzelców Bytomskich 96, przyciągnęło licznych chętnych do sprzedaży garażowych skarbów. Miejsca dla wystawców skończyły się już dawno! Zobacz zdjęcia z aktualnej edycji Garażówki.

25 kwietnia 2024 roku odszedł Pan Kazimierz, legenda bytomskiego taksówkarstwa. Znany powszechnie jako "AGENT 007" lub "Mróz", był nie tylko ikoną lokalnego środowiska, ale także postacią cenioną i szanowaną przez wszystkich mieszkańców. Choć jego taksówka, fioletowe Daewoo-Tico, była niewielka, to serce właściciela było wielkie i otwarte na pomoc każdemu potrzebującemu.

Pożar w Bytomiu. Trwają działania służb w Miechowicach - dzielnicy Bytomia, gdzie ok. godziny 9:30 doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Bończyka. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. By uchronić się przed płomieniami, mężczyzna wyskoczył z okna.

Chociaż park handlowy przy ul. Chorzowskiej nie jest w 100 proc. gotowy, już pierwszy sklep dzisiaj, 25 kwietnia miał swoje huczne otwarcie. Do Actiona przybyły tłumy! Swoje otwarcie zapowiedział już kolejny sklep. Zobacz zdjęcia.