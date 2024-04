Otwarcie sklepu Euro RTV AGD w Bytomiu - zobacz zdjęcia. Kolejka przed sklepem była już od świtu!

Nowy park handlowy w Bytomiu na Chorzowskiej

Otwarcie nowego sklepu Euro RTV AGD w Bytomiu

Nowy salon RTV Euro AGD w Bytomie, zlokalizowany przy ulicy Chorzowskiej 86, jest 332. punktem w popularnej sieci sklepów. Powierzchnia sklepu to aż 470 m² i oferuje ponad 24 tysiące produktów dostępnych od ręki lub na zamówienie. Klienci będą mieli możliwość zakupów od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. Aby sprawdzić ceny produktów na otwarciu oraz zobaczyć aktualną gazetkę promocyjną, zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii: