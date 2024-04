Pożar w Bytomiu. Płonął budynek w Miechowicach, przy ul. Bończyka. Jedna osoba wyskoczyła z okna Barbara Romańczuk

Pożar w Bytomiu. Trwają działania służb w Miechowicach - dzielnicy Bytomia, gdzie ok. godziny 9:30 doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Bończyka. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. By uchronić się przed płomieniami, mężczyzna wyskoczył z okna.