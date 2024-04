Kolejna porażka reprezentacji w Bytomiu. Polska - Słowenia. Smutek fanów. ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Polska - Słowenia: Reprezentacji znów przegrała w Bytomiu. Smutek fanów

W piątkowym spotkaniu na lodowisku imienia Braci Nikodemowiczów trener Robert Kalaber zdecydował się skorzystać z trzech zawodników GKS Katowice, którzy dołączyli do kadry po zakończeniu finałowych zmagań. Na lodzie zobaczyliśmy Kacpra Maciasia, Grzegorza Pasiuta i Igora Smala. Pozostała piątka zawodników powołanych z drużyny wicemistrza Polski, a także kapitan Re-Plast Unii Oświęcim Krystian Dziubiński jeszcze odpoczywała po trudach rywalizacji o złoto.

Przygotowująca się do majowych mistrzostw świata w Czechach reprezentacja Polski po raz drugi przegrała w Bytomiu ze Słowenią. Mecz była zacięty, a na lodzie kilka razy iskrzyło. Spadkowicz z elity okazał się dla Biało-Czerwonych znacznie trudniejszym rywalem niż tydzień wcześniej w Krynicy Węgrzy.

Goście objęli prowadzenie po szybkiej kontrze. Miha Bericić nie trafił czysto w krążek, lecz ten przetoczył się za plecami stojącego w naszej bramce Tomasa Fucika i Marcel Mahkovec z bliska wepchnął go doi siatki.

Choć był to mecz towarzyski to w I tercji doszło do dwóch starć między zawodnikami ob u drużyn. Za pierwszym razem sędziowie byli wyrozumiali, ale za drugim odesłali na ławkę kar czterech graczy (po dwóch z obu stron). W III tercji pięściarski pojedynek Bartosza Ciury i Anże Kuralta zakończył się nałożeniem na obu zawodników kary meczu.