Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Bytomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bytomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Magiczne chwile na studniówce 2024 Budowlanki w Bytomiu! Piękne kreacje, szampan i impreza do białego rana. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Bytom, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Magiczne chwile na studniówce 2024 Budowlanki w Bytomiu! Piękne kreacje, szampan i impreza do białego rana. Zobacz zdjęcia Uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu dali taneczny popis na swojej studniówce 26 stycznia. Wspaniałe suknie, eleganckie garnitury, magiczna atmosfera, szampan i impreza do białego rana. Tego wieczoru maturzyści nie zapomną nigdy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 "Walka o Miechowice" w Bytomiu. Rekonstrukcja to hołd dla osób zamordowanych przez sowietów. Zobaczcie ZDJĘCIA Na terenie województwa śląskiego w ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. Sowieci wkraczający na tereny, które przed wojną były w granicach Rzeszy, zgotowali piekło mieszkańcom i mieszkankom Śląska. Od siedmiu lat te tragiczne wydarzenia upamiętnia Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, organizując widowisko historyczne „Walki o Miechowice 1945”. Z roku na rok cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 W Bytomiu będzie niezwykłe widowisko. Rekonstrukcja "Walki o Miechowice" odbędzie się mimo braku wsparcia BYTOM. Przez ostatnie tygodnie organizacja corocznego widowiska „Walki o Miechowice 1945” stała pod znakiem zapytania. Powodem były pieniądze - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wycofał się ze współfinansowania wydarzenia, a miasto Bytom odesłało organizatorów do konkursu, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na pięć dni przed planowaną rekonstrukcją. Ostatecznie Tragedia Górnośląska i walki o Miechowice ponownie zostaną upamiętnione dzięki „pospolitemu ruszeniu” rekonstruktorów, którzy dzisiaj, 27 stycznia, przyjadą do Bytomia z całej Polski, z własnej kieszeni pokryją wszystkie koszty. Wejście na teren wydarzenia będzie możliwe w sobotę 27 stycznia od godz. 12.00, zaś samo widowisko rozpocznie się o godz. 14.00 i potrwa do 16.00.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Bytom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rezydencje jak z bajki w woj. śląskim! Tak mieszkają najbogatsi. Oto 10 NAJDROŻSZYCH domów do kupienia - koszt to nawet 18 mln złotych! To najdroższe domy do kupienia obecnie [styczeń 2024] w woj. śląskim. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, korty tenisowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko20!

📢 Tu w woj. śląskim umiera najwięcej osób! Na tragicznej LIŚCIE miast jest m.in. Bytom, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa... Oto RAPORT GUS Gdzie w woj. śląskim umiera najwięcej ludzi? Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje raporty o liczbie urodzeń czy zgonów, z podziałem na poszczególne miasta czy powiaty. W styczniu 2024 światło dzienne ujrzały statystyki za pełny rok 2022. Sprawdzamy, gdzie w naszym regionie na 1000 mieszkańców umarło najwięcej osób. Te dane są dość pesymistyczne... 📢 Imprezowiczki z woj. śląskiego - to one rządziły na parkietach w 2023! Zachwycają urodą - ZDJĘCIA część III. Wyglądały fantastycznie! Publikujemy 3. część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z dyskotek m.in. w Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Siemianowicach...

📢 Coraz wyższe ceny wody w Śląskiem! Sprawdziliśmy ile zapłacicie za wodę i ścieki w 2024 r., w poszczególnych miastach. Gdzie jest najdrożej? CENA WODY. Na początku stycznia 2024 gruchnęła wiadomość o 27 procentowej podwyżce za wodę i ścieki w Bytomiu. W Sosnowcu z kolei cena za wodę od 2018 roku wzrosła o 45 procent! To jednak nie jedyne miasta w woj. śląskim, których mieszkańcy mierzą się z podwyżką cen za wodę. Zobaczcie, ile muszą płacić mieszkańcy większych miast w Śląskiem za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków. Gdzie jest najdrożej? 📢 Grypa szaleje w woj. śląskim! Tysiące ludzi choruje... W których miastach najwięcej? Oto najnowsze dane SANEPIDU Publikujemy najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę tysiące ludzi! Kilkanaście dni temu w woj. śląskim był już nawet przepadek śmiertelny związany z tą często bagatelizowaną choroba. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Zobacz listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej.

📢 Sinsay otwiera duży sklep w Atrium Plejada - otwarcie 3 lutego Już wkrótce w Atrium Plejada pojawi się sklep Sinsay. To znana lifestylowa marka odzieżowa oferująca najnowsze trendy w najlepszych cenach dla całej rodziny. W szerokiej ofercie sklepu klienci znajdą pełen asortyment, obejmujący kolekcje modowe, kosmetyki, a także elementy wyposażenia wnętrz. Wielkie otwarcie Sinsay w bytomskiej galerii zaplanowano na 3 lutego. Nowo otwierany lokal będzie jednym z największych salonów sieciówki w Polsce (o powierzchni ponad 1000 mkw.) oraz trzecim sklepem tej marki w Bytomiu.

📢 Wojewódzki Konkurs Mickiewiczowski w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu otwiera swoje podwoje dla uczniów klas I-VIII z całego Śląska, zapraszając ich do udziału w prestiżowym Wojewódzkim Konkursie Mickiewiczowskim. 📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały. 📢 Policjanci z Bytomia - poznaj ich. Oto dzielnicowi! Sprawdź, który ma przydzielony twoją ulicę, osiedle... Zdjęcia i kontakty Policjanci z Bytomia - poznaj ich! Dobrze jest wiedzieć, który policjant przypisany jest do naszego rejonu. Ta informacja jest bardzo ważna i może okazać się niesłychanie pomocna w kryzysowych chwilach. Nie zwlekaj i już teraz sprawdź wykaz ulic z miasta Bytom.

📢 13 nieoczywistych miejsc w Polsce, które musicie odwiedzić. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne zaskakujące atrakcje Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy. 📢 Nowy przewodnik po mieście dla najmłodszych "Bytom fantastyczny". Na spacer zabiorą dzieci gwarek, Utopek i Bebok Poznaliśmy właśnie nowy przewodnik dla dzieci pt. „Bytom fantastyczny”. Po mieście oprowadzają postacie rodem z bytomskich i śląskich legend. To Świetlik, Bebok, Utopek, a także gwarek i smoczyca, która pojawiła się na jednej z elewacji przy ul. Piłsudskiego. Na kolorowych ilustracjach jest także wiele pejzaży i widoków z Bytomia.

📢 Nawet 12 godzin bez prądu! W Śląskiem planowane są wyłączenia. Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy ŚLĄSKIE. To nie jest dobra wiadomość dla tysięcy mieszkańców woj. śląskiego. W dniach od 22 do 26 stycznia 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu! Nawet 12 godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu? Sprawdź!

