Coraz wyższe ceny wody w Śląskiem! Sprawdziliśmy ile zapłacicie za wodę i ścieki w 2024 r., w poszczególnych miastach. Gdzie jest najdrożej?

Ceny za wodę w woj. śląskim rosną...

W wielu miastach woj. śląskiego cena za wodę oraz odprowadzenie ścieków sporo wzrosła w przeciągu ostatnich 6 lat. Rekordzista na skalę Polski jest Sosnowiec z podwyżką o 45% w stosunku do roku 2018! Ale inne miasta nie mają o wiele lepiej. Głośno było ostatnio o podniesieniu cen wody w Bytomiu , kolejne miasta również czeka zmiana trzyletnich taryf. Ile teraz trzeba zapłacić w największych miastach naszego regionu za metr sześcienny doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków?

Opracowaliśmy go na podstawie zestawienia danych z trzech różnych stron cena-pradu.pl/woda-2.html4 , portalsamorzadowy.pl oraz zaradnyfinansowo.pl . Ceny wody zmieniają się teraz dynamicznie i możliwe, że w niektórych miejscach dane nie zostały jeszcze zaktualizowane.

Skąd podwyżki cen wody?

Regulatorem taryf na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To do niego przedsiębiorstwa gminne występują o zmianę (najczęściej podwyżkę) trzyletniej taryfy na ceny wody i ścieków w swoim rejonie. Organ ten może do tego wniosku się przychylić lub nie. Istniej więc miasta, w których cena od kilku lat pozostaje niezmienna, ale nie dlatego, że przedsiębiorstwo nie wnioskuje o jej zmianę. W najbliższym czasie taryfy mogą wzrosnąć i tam.