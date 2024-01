"Walka o Miechowice" w Bytomiu. Rekonstrukcja to hołd dla osób zamordowanych przez sowietów. Zobaczcie ZDJĘCIA

Potężna rekonstrukcja "Walki o Miechowice" w Bytomiu

Na porządku dziennym były gwałty, grabieże i morderstwa na ludności cywilnej. W samych Miechowicach w zaledwie trzy dni, 25-28 stycznia 1945 roku zamordowano ok. 380 osób. To niezwykle mroczna karta historii Śląska, którą później przypieczętowały masowe zsyłki w głąb ZSRR – ponad 60 tysięcy osób, głównie mężczyzn, zostało wywiezionych do pracy w łagrach. Wielu nie przeżyło transportu, a część zginęła podczas przymusowych pracy.

- Staramy się odzwierciedlić to co było. Wiadomo, że nie będzie to wyglądało dokładnie tak jak w 1945 roku, ale staramy się, żeby było efektownie. Bez grupy wolontariuszy sam nic bym nie zrobił - mówi Rafał Haba, odpowiedzialny za przygotowanie scenografii. - Najbardziej efektowny powinien być przejazd T-34 przez las i przeszkody - dodaje.

-Jest to nasz hołd dla niewinnie pomordowanych mieszkańców Miechowic ze stycznia 1945 roku. Chodzi o to, żeby ludzie pamiętali o tej tragedii i żeby ta historia nie poszła w zapomnienie - mówi, Ireneusz Okoń.

Koszty rekonstrukcji pokryte z własnych środków

W tym roku organizacja wydarzenia stanęła jednak pod znakiem zapytania ze względu na kwestie finansowe. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wycofał się ze współfinansowania wydarzenia, a miasto Bytom odesłało organizatorów do konkursu, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na pięć dni przed planowaną rekonstrukcją.

Rekonstruktorzy we własnym zakresie pokryli koszty paliwa, w obie strony, a także przewiezienia maszyn i sprzętów, niezbędnych do stworzenia rekonstrukcji historycznej. To jednak nie wszystko.

- Trzeba kupić amunicję i wynająć broń od firm, które mają na to koncesję. Wszystko robimy legalnie. Musimy też zapłacić pirotechnikowi, który ma swoje dokumenty i uprawnienia. Imprezę trzeba też ubezpieczyć – podkreśla Ireneusz Okoń.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że widowisko w Miechowicach jest rekonstrukcją zimową i jedyną w Europie, która odbywa się na terenie zurbanizowanym, co wymaga wymienionych wyżej zabezpieczeń.

Rekonstruktorzy to nie jedyne grupy, które z własnej kieszeni i własnymi siłami, postanowiły przyczynić się do organizacji tego wydarzenia.