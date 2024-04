Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Bytom, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bytomia

W czasach PRL nie było takiego bogactwa rzeczy i ubrań jak obecnie. Nie oznacza to jednak, że PRL była pozbawiona ciekawego designu, stylowej mody i zdolnych projektantów. Odbywały się też pokazy mody, choć nikomu nie śniło się o profesjonalnych modelkach. Zobaczcie, jak wyglądały standardy elegancji w czasach PRL. Jak wyglądały pokazy mody i modelki?

SPORT. W rozegranym 19 kwietnia meczu towarzyskim hokejowa reprezentacja Polski przegrała w Bytomiu ze Słowenią 1:3. Biało-Czerwoni doznali drugiej porażki podczas przygotowań do majowych mistrzostw świata elity, w których zagrają po raz pierwszy od 22 lat. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polska - Słowenia.

Śmieszne MEMY. Znasz to uczucie kiedy wydałaś miliony monet na makijaż, rzęsy i paznokcie, a efekt końcowy jest - delikatnie mówiąc - niezadowalający? Chyba każdy z nas to kiedyś przeżyła... Historię te zainspirowały internautów do stworzenia serii śmiesznych MEMÓW o wizytach u kosmetyczki. Wejdź w galerię i zobacz z czego śmieję się Internet.