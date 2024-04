Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Bytomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Garażówka w M1 Bytom. W sobotę, 27 kwietnia, na stoiskach w M1 można było znaleźć odzież, stare porcelany, szkło, tanie planszówki, akcesoria dla zwierząt i wiele innych. Wydarzenie, które odbywa się cyklicznie przy ulicy Strzelców Bytomskich 96, przyciągnęło licznych chętnych do sprzedaży garażowych skarbów. Miejsca dla wystawców skończyły się już dawno! Zobacz zdjęcia z aktualnej edycji Garażówki.

Jak wiadomo Wisława Szymborska była bardzo skromną osobą, stroniła od dziennikarzy, fotografów, dużych skupisk ludzi, unikała wszelakich benefisów, czy spotkań autorskich. Jak sama mówiła, największe grono przed jakim chce występować to 12 osób. Nawet po otrzymaniu nagrody Nobla nie pozwoliła zawładnąć swoją prywatnością, w czym pomógł jej specjalnie do tego celu zatrudniony sekretarz Michał Rusinek.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Bytom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pożar w Bytomiu. Trwają działania służb w Miechowicach - dzielnicy Bytomia, gdzie ok. godziny 9:30 doszło do pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Bończyka. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. By uchronić się przed płomieniami, mężczyzna wyskoczył z okna.