Wisława Szymborska "po domowemu". Niezwykła wystawa w Bytomskim Centrum Kultury

Pozostawiła po sobie to co sama chciała, czyli poezję, kilka pamiątek i zdjęć. Najczęściej Panią Wisławę fotografowano w momencie kiedy dowiedziała się o przyznaniu jej Nobla, oraz podczas odbioru nagrody. Jednak kilka lat wcześniej pytała o taką możliwość młoda fotografka pochodząca z Rudy Śląskiej, a mieszkająca w Szwecji, Joanna Helander. Początkowo Pani Wisława nie zgadzała się na wizytę fotografki, ale po jakimś czasie przekonał ją do tego jej partner życiowy Kornel Filipowicz, który bardzo polubił Joannę.

Na zaproszenie Bytomskiego Centrum Kultury Artystka przygotowała kilka z nich, wydobywając zdjęcia Szymborskiej. Możemy zobaczyć w Bytomiu na czternastu wielkoformatowych pracach Wisławę Szymborską, w jej mieszkaniu. Patrząc na te zdjęcia, można się poczuć, jakbyśmy byli jej sąsiadami i na chwilkę tam zajrzeli poprosić o cukier, którego właśnie nam zabrakło. Z tych zdjęć bije uśmiech i sympatia, brak upozowanych scen, co charakteryzuje styl fotografowania Helander, w którym autorka daje pełną swobodę fotografowanej osobie. Jak sama przyznaje, często najlepsze zdjęcie robi po tym jak powie „no to kończymy”.

Na wydrukach postać poetki jest większa od naturalnej wielkości, co sprawia, że dominuje Ona w przestrzeni na trzech piętrach BECEKu. Zatem obojętnie, czy przychodzimy tam do kina, na koncert, czy warsztaty dla dzieci, spotykamy się z Szymborską, jak z miłą sąsiadką, która zawsze ma miejsce w naszym sercu.