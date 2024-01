Magiczne chwile na studniówce 2024 Budowlanki w Bytomiu! Piękne kreacje, szampan i impreza do białego rana. Zobacz zdjęcia

Kliknij TUTAJ, by zobaczyć ZDJĘCIA

Tego wieczoru uczniowie bytomskiej "Budowlanki" nie zapomną nigdy! Zjawiskowe suknie, piękne makijaże, szykowne garnitury. Tej nocy wszystko miało znaczenie. Uczniowie o godz.19.30 odtańczyli tradycyjnie poloneza. Po polonezie nadszedł czas na trochę luzu. Zabawa na parkiecie zapowiada się do białego rana, dzięki DJ/Wodzirejowi Rafałowi Woźniokowi, który rozgrzał muzyką parkiet do czerwoności!