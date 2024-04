Otwarcie Pepco, Dealz, Tedi i Smyka w Bytomiu - ZDJĘCIA! Park Handlowy S1 ma coraz więcej sklepów! Wkrótce otwracie Lidla, Woolworth

Park Handlowy w miejscu dawnego TESCO w Bytomiu

Nowy Park Handlowy, znajdujący się przy ulicy Chorzowskiej 86 w Bytomiu, na granicy z Chorzowem, rozwija się dynamicznie i cieszy się coraz większą popularnością. Aktualnie w parku funkcjonują sklep Euro RTV AGD oraz sklep OBI. Dziś, 30 kwietnia 2024 dołączają do nich Pepco, Dealz, Tedi i Smyk. Niektóre nowe sklepy przygotowały specjalne promocje z okazji otwarcia. Smyk oferował 40% rabatu na zakupy, a Dealz rozdawał vouchery o wartości 10 zł dla pierwszych klientów. Nawet jeśli nie wszędzie otrzymaliśmy specjalną ofertę promocji z okazji otwarcia, to pracownicy zapewniają, że sklepy w dniu otwarcia posiadają najlepszy asortyment, którego nie znaleźlibyśmy w żadnym innym punkcie sprzedaży z danej sieci.

Lidl i Woolworth w Bytomiu po majówce

Po majówce mieszkańcy Bytomia mogą spodziewać się kolejnych otwarć sklepów w Parku Handlowym S1. Jednymi z najbardziej oczekiwanych są Lidl i Woolworth, które planują swoje otwarcie już wkrótce. Woolworth to sieć sklepów, która wchodzi do Polski, a na otwarciu w Katowicach i Częstochowie tłumy potwierdziły ciekawość klientów do sieci. Warto również wspomnieć, że ten Lidla będzie siódmym w Bytomiu. Cały Park Handlowy S1 powstaje na terenie dawnego Tesco, który po remoncie zyskał nową, atrakcyjną formę. Zobacz, jak teraz wyglądają nowo otwarte sklepy Pepco, Dealz, Tedi i Smyk!