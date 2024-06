KWK Bobrek-Piekary zostanie zlikwidowana. W 2025 roku wstrzyma wydobycie. Dalsze funkcjonowanie kopalni niemożliwe z powodu opinii WUG-u

Umowa społeczna przewidywała jej likwidację w 2040 roku. Do tego czasu miały też wyczerpać się posiadane przez nią zasoby węgla, szacowane na ok. 15 milionów ton. Kopalnia Bobrek-Piekary funkcjonować przestanie jednak kilkanaście lat szybciej - w 2026 roku. Wówczas zostanie ona postawiona w stan likwidacji. Jeszcze szybciej - bo w 2025 roku - zakończy się prowadzone w niej wydobycie.

O likwidacji kopalni postanowiła górnicza spółka Węglokoks Kraj, w skład której wchodzi bytomska kopalnia. Zarząd przedsiębiorstwa zadecydował tak w oparciu o opinię Wyższego Urzędu Górniczego (WUG).

- Komisja ds. zagrożeń naturalnych powołana przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydała negatywną opinię dotyczącą możliwości robót górniczych. (...) Skutkuje to znacznym ograniczeniem zasobów możliwych do wydobycia i koniecznością zakończenia procesu produkcji do 2025 roku - przekazali w piśmie do pracowników kopalni Bobrek-Piekary, członkowie zarządu spółki Węglokoks Kraj: prezes Grzegorz Wacławek oraz wiceprezes ds. handlowych Anna Malcherczyk-Kulik i wiceprezes ds. technicznych Krzysztof Jamka.