Płatne parkowanie w Bytomiu. We wszystkich parkomatach będzie możliwość płacenia kartą

W Bytomiu kilka tygodni temu możliwość płatności kartą uruchomiono pilotażowo w jednym parkomacie przy ul. Moniuszki. Będzie ich jednak więcej, bo z pilotażu bytomscy urzędnicy są zadowoleni. Płatność kartą w nim to już 30 procent wszystkich płatności. Dlatego pilotaż ma się stać normą.

- Lada moment możliwość płatności kartą pojawi się w kolejnych sześciu parkomatach. Mamy nadzieję, że stanie się to do końca I kwartału - mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prasowa bytomskiego Urzędu Miasta. - Docelowo taka możliwość ma być we wszystkich 74 parkomatach - dodaje.

Wśród kolejnych sześciu mają być m.in. parkomaty przy placu Klasztornym i basenie krytym, które w ostatnim czasie były dewastowane, bo ktoś próbował dobrać się do gotówki. Możliwość płatności kartą będzie więc też zabezpieczeniem przed złodziejami.

Strefa płatnego parkowania w Bytomiu obejmuje obszar ścisłego centrum miasta. Parkowanie jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00