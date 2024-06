Prasówka 29.06.2024 Bytom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Bytomia

Bytom był kiedyś miastem węgla i stali. Stali nie ma już od dawna, a węgiel lada moment już też u nas zniknie. To jest ból - komentuje informację o przeznaczeniu KWK Bobrek-Piekary do likwidacji, Krzysztof Gajowiak, były bytomski radny i w dalszym ciągu pracownik kopalni. KWK Bobrek-Piekary przestanie "fedrować", choć jej zasoby liczą sobie jeszcze ok. 15 milionów ton węgla. Jego wydobycie według opinii Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) nie będzie mogło się jednak toczyć w bezpiecznych warunkach.

BYTOM. Należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek-Piekary będzie fedrowała do końca 2025 r.; potem rozpocznie się jej likwidacja - poinformował w czwartek w piśmie do załogi zarząd spółki. To następstwo opinii Wyższego Urzędu Górniczego po marcowym tragicznym zdarzeniu w zakładzie.