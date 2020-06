Bytom: koniec z zalewiskami na terenie miasta. Prezydent zapowiedział nowe inwestycje

Intensywne opady deszczu siały spustoszenie na terenie Bytomia w ubiegłym tygodniu. - Sytuacja powtarza się od wielu lat w naszym mieście, a wpływ na to mają nie tylko szkody górnicze i spowodowane tym obniżenie terenu - mówi prezydent Mariusz Wołosz. Niezbędna więc jest modernizacja kanalizacji deszczowej. Miasto zapowiedziało w tym temacie inwestycje, aby uniknąć w przyszłości kolejnych tego typu zdarzeń.

W ostatnich dniach strażacy z bytomskiej komendy na nudę z pewnością nie narzekali. Jak poinformowali w mediach społecznościowych, 18 i 19 czerwca (czwartek/piątek), w związku z intensywnymi opadami deszczu, na terenie miasta interweniowali ponad 60 razy. Najwięcej prace mieli oni w rejonie centrum miasta oraz w dzielnicy Miechowice. Bytom: będą inwestycje w sieć kanalizacji deszczowej Dlatego też, miasto zapowiedziało inwestycje w sieć kanalizacji deszczowej, aby sytuacja - w tym temacie - uległa znacznej poprawie. Złe warunki atmosferyczne spowodowały liczne zalania ulic i podtopienia wielu terenów w Bytomiu. Najgorsza sytuacja zapanowała na ul. Piłsudskiego. Ucierpiała ona z powodu gwałtownych opadów atmosferycznych już po raz kolejny. Jest to bowiem najniższy punkt w okolicy, do którego spływa woda z sąsiednich ulic. Ma to związek z faktem, że działalność górnicza spowodowała, że ten teren obniżył się od kilkudziesięciu do nawet siedmiu metrów w stosunku do okolicznych ulic. Jak informuje Urząd Miejski w Bytomiu, do kanalizacji deszczowej w jej rejonie spływają wody opadowe z obszaru obejmującego około 500 hektarów. Nic więc dziwnego, że studzienki, w przypadku oberwania chmury, nie nadążają odprowadzać nadmiaru wody.

W kierunku ul. Piłsudskiego spływają wody opadowe m.in.: z ul. Piekarskiej, Podgórnej, Strażackiej, placów Grunwaldzkiego i Sobieskiego, jak również i z Rynku. System kanalizacji deszczowej w tym rejonie odbiera wodę nie tylko ze Śródmieścia, ale również z oddalonych ulic - Tarnogórskiej czy Olimpijskiej. Stąd właśnie pojawiają się lokalne podtopienia ul. Piłsudskiego, a konkretnie odcinka od skrzyżowania z ul. Piekarską do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Prezydent Bytomia zapowiedział także, że najemcy lokali użytkowych przy ul. Piłsudskiego, które są zarządzane przez Bytomskie Mieszkania, otrzymają wsparcie ze strony miasta w wyniku czwartkowych podtopień.

Co ciekawe, projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego był już gotowy kilka lat temu. W 2011 przygotowało go Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Wspomniany projekt przewidywał budowę tzw. kanału ulgi za 26 mln zł, jednak nie udało się go wówczas zrealizować. W przyszłości też to nie nastąpi, gdyż - jak informuje Arkadiusz Kocot, prezes BPK - koszty budowy obecnie wyniosłyby dwukrotnie więcej (ok. 50 mln).

Gmina przejmuje od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sprawy związane z deszczówką W piątek, 19 czerwca, Mariusz Wołosz spotkał się z przedstawicielami służb miejskich oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby omówić dokładną sytuację w mieście po gwałtownych ulewach deszczu, które nawiedziły w ostatnich dniach województwo śląskie, w tym i Bytom.

- Sytuacja powtarza się od wielu lat w naszym mieście, a wpływ na to mają nie tylko szkody górnicze i spowodowane tym obniżenie terenu, ale również niemodernizowana od wielu lat kanalizacja deszczowa - wyjaśnił Wołosz. To się w przyszłości, na szczęście, zmieni. - W końcu, po wielu latach zaniechań i niespełnionych zapowiedzi gmina przejmuje od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sprawy związane z deszczówką. To sprawi, że będziemy mogli w końcu zainwestować w modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej. Proces przejmowania sieci rozpoczęliśmy w roku 2019. Obecnie jest na ukończeniu i z końcem roku sieć deszczowa trafi z powrotem do miasta – mówi wiceprezydent Michał Bieda. Nowy projekt inwestycji, który zapowiedziało oficjalnie miasto, przewiduje wykorzystanie starego poniemieckiego kanału jako retencji, budowę pompowni wód deszczowych oraz dodatkowego kanału, który umożliwi doprowadzenie wody do kanalizacji na ul. Katowickiej, w której znajduje się kanał o dużej przepustowości.

Wartość tej inwestycji to ok. 6 mln zł netto. Przetarg na jej realizację będzie ogłoszony natomiast po przejęciu sieci deszczowej przez miasto, czyli w przyszłym roku. - Przejęcie wartej ponad 100 milionów zł sieci deszczowej to procedura wymagająca wielu miesięcy prac związanych z inwentaryzacją sieci - dodaje Tomasz Sanecki z biura prasowego bytomskiego magistratu. Podtopiona została także ul. Frenzla. Szkody górnicze mają być naprawione Intensywne opady deszczu doprowadziły również do podtopienia ul. Frenzla w okolicy sklepu Biedronka. Tu również eksploatacja górnicza doprowadziła do znacznego obniżenia terenu, a także powstania niecki bezodpływowej. Miasto już kilka lat temu wystąpiło do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. o naprawienie szkód - efektem było skierowanie sprawy na drogę sądową. Działo się to w 2014 roku. Od tego czasu poprzedni zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego nie zdołał wyegzekwować wyroku sądowego w tym temacie, a w 2018 zgodził się na przesunięcie terminu naprawy do listopada tego roku.

Wobec faktu, że SRK - do dziś - nie podjęło w tym temacie żadnych działań, obecny zarząd BPK wystąpił do sądu o zmianę postanowienia, dzięki której inwestycję będzie mogła przeprowadzić miejska spółka, która kosztami działań obciąży SRK. Jak informuje Urząd Miejski w Bytomiu, sąd przychylił się do tego wniosku. To oznacza, że już wkrótce będzie możliwe rozpoczęcie naprawienie szkód górniczych i udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Frenzla.

