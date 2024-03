Cichy protest "Dla Lizy" w Bytomiu - zobacz ZDJĘCIA. "Nie ma słów, które mogłyby opisać to, dlaczego tutaj jesteśmy".

Tłum zgromadzony na placu wyraził jedność w walce z przemocą i dążeniu do sprawiedliwości. Grafiki niosły hasła potępiające przemoc i apelujące o szacunek dla życia każdej osoby.

- Pokazujemy, że to jest temat aktualny. Bycie kobietą jest obarczone dużym ryzykiem. Mimo że wydaje się nam, że żyjemy w bezpiecznych czasach to, wcale tak nie jest. Musimy odwrócić sytuację, ofiara nie jest winna. Wychowuje się nas w przekonaniu, że kobiety powinny dbać o siebie, pilnować córek, nie powinny ubierać się wyzywająco. A prawda jest taka, że powinniśmy nauczyć synów, mężczyzn, że to jest przemoc, która często kończy się śmiercią. Liza umierała porzucona i żaden przechodzień nawet nie zareagował. Powinniśmy czuć większy obowiązek w obronie drugiego człowieka - podsumowała protest jedna z jego uczestniczek.